Почему Атамбаева встречали в конфискованном доме, объяснил его адвокат

Адвокат Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев объяснил, почему бывшего президента встретили в конфискованном доме.
Об этом он написал в Facebook.
По словам Жоошева, причина в том, что дом юридически был конфискован и перешел на баланс Фонда по управлению государственным имуществом, но фактически в доме все это время проживала семья бывшего президента.
"Если помните, то где-то летом 2022 года на территорию дома в Кой-Таше пожаловали представители ФУГИ и судебные исполнители с требованием добровольно выселиться из жилища. Однако члены семьи экс-президента отказались покидать дом, поскольку это их имущество, которое незаконно было конфисковано по делу Батукаева.
Если жильцы отказываются добровольно выселяться, то по закону судебные исполнители должны обратиться в суд, и лишь на основании судебного решения, вступившего в законную силу, может производиться принудительное выселение.
Такого судебного акта не было и теперь не может быть. Поскольку отменены обвинительные приговоры по делу об освобождении Батукаева. В этой связи все конфискованное имущество подлежит юридическому и фактическому возврату собственникам", - ответил Жоошев.
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