Садыр Жапаров: Только бог знает, как строили дома в Бишкеке последние 10 лет

Он раскритиковал качество многоэтажек, построенных за последние 10 лет.



«Качество всех строительных работ будет полностью под контролем государства, мы не допустим хаотичное строительство», — сообщил в интервью президент Садыр Жапаров, комментируя последствия землетрясений в Турции.

Он раскритиковал качество многоэтажек, построенных за последние 10 лет.

«Если говорить о качестве домов, то нам остается только надеяться на бога. Только он знает, как построены дома за последние 10 лет. Если рухнут, то жизнь жителей этих домов на совести стройкомпаний, архитекторов Госстроя», — заявил Садыр Жапаров.

По его словам, с 2020 года усилен надзор над строительным сектором.

«Провели реформу в Госстрое. Теперь будет «единое окно». Мэрия Бишкека будет контролировать архитектуру, им поручено навести порядок в строительстве. В столице 74 многоэтажных дома возведены незаконно, земля не трансформирована. Взяли на аренду на пять лет и построили дома. Сейчас живут люди. Есть дома, построенные за красной линией. Все просят узаконить их. «Хорошо, узаконим, только качество на вашей совести», — говорим мы. Хотели снести, но там живут люди. В чем вина народа? Они купили. Экс-мэр и сотрудники Госстроя были коррумпированы. Мы сейчас отмываем их грязь. Возможно, дадим разрешение достроить дома, если они не перешли красную линию», — сказал глава государства.



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