Кыргызстанцы накормили пострадавших в Турции горячим обедом

Кыргызстанцы работающие в Турции накормили пострадавших людей горячим обедом.

Видео опубликовано пользователями сети.

На кадрах видно, как за едой выстроилась большая очередь, так как весь город разрушен и элементарно приготовить обед стало трудно.

Людям на подносах раздают плов, салат и борсоки.

Бишкек24