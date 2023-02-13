"Черная ведьма, сидела за убийство". Ученики пожаловались на учителя. Комментарий мэрии

Ученики школы-гимназии №24 пожаловались в редакцию Kaktus.media на одного из учителей.

Учитель называет себя ведьмой

В одном из обращений школьник написал: "В нашей школе работает учитель, у которого действительно большие проблемы с психикой. Она в буквальном смысле говорила о том, что сидела в тюрьме за убийство, что она черная ведьма, что она при желании убьет и нас.

"Я обломаю вам всем крылья, превращу вашу жизнь в ад, и вы всегда будете ассоциировать ад со мной", - говорила она.

Многие учителя, включая директора, знают о ее проблемах со здоровьем, но уволить отказываются, так как учителей нет, а практиканты портят рейтинг. Однажды у одного класса получилось записать аудио, показали записи директору. Директор заставила удалить все и даже сказала ей о том, чтобы она следила, чтобы ее не записывали. Некоторые учителя в прямом смысле говорили нам о том, что она состоит на учете в психклинике".

В другом письме один из классов отметил, что "учительница, мягко говоря, неадекватная".

"Через урок у нее случаются истерики, во время которых она открыто угрожает ученикам. Любит рассказывать про свое прошлое, в котором она была черной ведьмой, сидела в тюрьме за убийство.

Во время одного урока дошло до того, что она от злости ногой выбила дверь кабинета.

Ученики пытались записать ее речи на диктофон и передали директору школы, что она спокойно проигнорировала, а учительница говорила, что ее крышуют. Такой преподаватель опасен не только для академической среды, но и для общества", - пожаловались школьники.

Реакция администрации школы

Директор школы-гимназии №24 Анара Абдураимова редакции Kaktus.media сообщила, что учитель при приеме на работу предоставила все необходимые справки, в том числе справку об отсутствии судимости, о допуске к работе, медицинскую книжку, справку Республиканского центра психического здоровья.

"Я помню про один случай. Дети записали ее разговор на повышенных тонах два года назад. Это был девятый класс, значит, дети сейчас учатся в 11-м классе. Ученики тогда рассказали об этом родителям, и они выслали в чат запись. Там были такие слова: "Я ради вас стараюсь, подготовила для вас материал, а вы бессовестные". Мы тогда же с ней провели беседу, что это неправильно, нужно завлечь ученика, мотивировать его, а не повышать тон", - рассказала глава учебного заведения.

По ее словам, ей обидно, что дети не подошли с данным вопросом к администрации школы.

"Это взрослые дети. Мы всегда работаем над тем, что школа - одна большая семья, которая может решать проблемы сообща, пусть даже дело в учителе или в ком-то другом. Дети не должны бояться говорить. У нас есть школьный парламент, члены которого при откровенном разговоре могли рассказать об учителе. Мы бы нашли способ на корню это пресечь.

Но дети ведь не могут так чудовищно врать. Видимо, она все-таки что-то такого рода допустила, чтобы дети ее боялись. Ведь дыма без огня не бывает. Возможно, кто-то из учеников старших классов издевался, проверял ее, и она так ответила. Она, видимо, не понимает, что так нельзя делать в стенах школы. И это для нас серьезный звонок.

Выбитой двери точно не было, я бы запомнила, потому что пришлось бы изыскивать средства на восстановление дверного полотна. Вся администрация тогда бы отреагировала.

На самом деле она интересный учитель, умеет зажигать учеников, профессионально сильный педагог. На уроках она завораживает детей. Даже опытные учителя говорят, что она умеет завлечь ребенка и очень интересно рассказывает. Она работает с душой", - сказала Абдураимова.

Она добавила, что администрация школы впредь будет наблюдать за учителем и контролировать ее.

Комментарий мэрии Бишкека

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе мэрии Бишкека.

"Управление образования провело беседу с администрацией указанной школы. Руководство общеобразовательного учреждения характеризует учителя как грамотного специалиста, умеющего интересно преподносить детям знания и активно вовлекать их в образовательный процесс. Было установлено, что учитель судимости не имеет - это подтверждают и соответствующая справка от МВД, и проведенные со стороны УВД и ГКНБ Первомайского района проверки в августе-сентябре 2022 года в свете введения новой дисциплины "История мировых религий". Результаты тех проверок замечаний к преподавательскому составу школы не выявили.



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