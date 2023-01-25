Вторжение в Кыргызстан. Замминистра обороны объяснил, почему ОДКБ не помогла

По его словам, Кыргызстан не нуждался в помощи ОДКБ.

Во время вторжения Таджикистана Кыргызстан не обращался к ОДКБ за помощью. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил первый заместитель министра обороны Алмазбек Карасартов, отвечая на вопрос депутата Дастана Бекешева.

По его словам, Кыргызстан не нуждался в помощи ОДКБ.

«Организация может реагировать только в случае обращения. Мы этого не делали», — сказал он.

Алмазбек Карасартов считает, что ОДКБ нужна Кыргызстану.

«Это мое личное мнение. Видите, что происходит в мире. Считаю, что ОДКБ может оказать противодействие всем этим опасностям», — сказал он.

Замминистра обороны отметил, что, кроме Армении, все члены принимают активное участие в работе организации.



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