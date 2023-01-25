Месячную службу в армии за 50 000 сомов могут пройти граждане от 22 до 30 лет, - Минобороны

Он отметил, что избиратели спрашивают об этом на встречах.
В каком возрасте граждане могут пройти месячную службу в армии стоимостью 50 000 сомов, спросил депутат Дастанбек Джумабеков (Манасский округ) у замглавы Минобороны Алмазбека Карасартова 25 января на заседании Жогорку Кенеша.
Он отметил, что избиратели спрашивают об этом на встречах.
«Месячную службу в армии могут пройти граждане от 22 до 25 лет. Закон позволяет до 30 лет пройти службу», - ответил замминистра.
АКИpress
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