«Для чего подписываем, для показухи что ли?»: Депутат о неработающих соглашениях о воздушном сообщении

Со сколькими странами подписаны соглашения о воздушном сообщении?

Об этом спросил депутат Бактыбек Сыдыков в ходе заседания комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.

На это заместитель главы Государственного агентства гражданской авиации Тимур Аскаров ответил, что подобное соглашение подписано с 30 государствами.

Депутат спросил, со сколькими из них это соглашение работает, на что получил ответ, что только с 9 странами.

Сыдыков посчитал, что подобные соглашения так и остаются просто подписанными на бумаге.

«Для чего мы эти соглашения подписываем? Для показухи что-ли?» - спросил он.

На это заместитель главы Государственного агентства гражданской авиации Тимур Аскаров ответил, что эти вопросы прорабатываются.

На тот момент рассматривался проект соглашения между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Венгрии о воздушном сообщении.

Tazabek