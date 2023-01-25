«Для чего подписываем, для показухи что ли?»: Депутат о неработающих соглашениях о воздушном сообщении

Со сколькими странами подписаны соглашения о воздушном сообщении?
Об этом спросил депутат Бактыбек Сыдыков в ходе заседания комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.
На это заместитель главы Государственного агентства гражданской авиации Тимур Аскаров ответил, что подобное соглашение подписано с 30 государствами.
Депутат спросил, со сколькими из них это соглашение работает, на что получил ответ, что только с 9 странами.
Сыдыков посчитал, что подобные соглашения так и остаются просто подписанными на бумаге.
«Для чего мы эти соглашения подписываем? Для показухи что-ли?» - спросил он.
На это заместитель главы Государственного агентства гражданской авиации Тимур Аскаров ответил, что эти вопросы прорабатываются.
На тот момент рассматривался проект соглашения между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Венгрии о воздушном сообщении.
Tazabek
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!