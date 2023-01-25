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«Для чего подписываем, для показухи что ли?»: Депутат о неработающих соглашениях о воздушном сообщении

Со сколькими странами подписаны соглашения о воздушном сообщении?

Об этом спросил депутат Бактыбек Сыдыков в ходе заседания комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.

На это заместитель главы Государственного агентства гражданской авиации Тимур Аскаров ответил, что подобное соглашение подписано с 30 государствами.

Депутат спросил, со сколькими из них это соглашение работает, на что получил ответ, что только с 9 странами.

Сыдыков посчитал, что подобные соглашения так и остаются просто подписанными на бумаге.

«Для чего мы эти соглашения подписываем? Для показухи что-ли?» - спросил он.

На это заместитель главы Государственного агентства гражданской авиации Тимур Аскаров ответил, что эти вопросы прорабатываются.

На тот момент рассматривался проект соглашения между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Венгрии о воздушном сообщении.

 

Tazabek 

           

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