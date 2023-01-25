До $7 млн в год: Депутат посчитал, сколько авиакомпания зарабатывает на рейсе Бишкек — Ош

Депутат считает, что нужно создавать национальную авиакомпанию.

«Я бизнесмен и здесь депутаты тоже бизнесмены и мы прекрасно знаем, сколько в день, в месяц и год зарабатывает один самолет», - сказал депутат Жениш Токторбаев в ходе заседания комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.

По его словам, только один самолет, выполняющий рейсы в Жалал-Абад или Ош, билет на который стоит примерно 3500 сомов, за один рейс туда-обратно зарабатывает порядка 700 тыс. сомов.

«Уйдет на керосин 200 тыс. сомов и на прочие расходы, даже в этом случае 350 тыс. сомов зарабатывает. В Ош в среднем 5 рейсов. Получается, что в день только авиакомпания зарабатывает $20 тыс., в месяц — $600 тыс., в а год — $7 млн», - сказал он.

Депутат считает, что нужно создавать национальную авиакомпанию.

«Там не нужны большие деньги. Можно купить самолетик один, можно даже в лизинг взять. Но мне стыдно, когда первое лицо — президент арендует у частной компании самолет, так как у нас даже самолетов нет. У нас были свои самолеты, но все их растащили и разграбили. Вас с Настаевым [глава АГА] надо гнать!» - сказал он, обращаясь к замглавы АГА Тимуру Аскарову.

Депутат предложил воссоздать национальную авиакомпанию.

«Если в гражданской авиации сидят безграмотные и некомпетентные люди, то так и будут они тормозить этот процесс. Они не хотят конкуренции и сделали монополистом Avia Traffic, который в год зарабатывает больше, чем аэропорт «Манас»», - сказал он.

Депутат предложил проверить деятельность компании Avia Traffic.

На это глава комитета, депутат Мурадил Сыдыков ответил, что депутаты не могут вмешиваться в деятельность частной компании, но могут запросить информацию.



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