До $7 млн в год: Депутат посчитал, сколько авиакомпания зарабатывает на рейсе Бишкек — Ош

Депутат считает, что нужно создавать национальную авиакомпанию.
«Я бизнесмен и здесь депутаты тоже бизнесмены и мы прекрасно знаем, сколько в день, в месяц и год зарабатывает один самолет», - сказал депутат Жениш Токторбаев в ходе заседания комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.
По его словам, только один самолет, выполняющий рейсы в Жалал-Абад или Ош, билет на который стоит примерно 3500 сомов, за один рейс туда-обратно зарабатывает порядка 700 тыс. сомов.
«Уйдет на керосин 200 тыс. сомов и на прочие расходы, даже в этом случае 350 тыс. сомов зарабатывает. В Ош в среднем 5 рейсов. Получается, что в день только авиакомпания зарабатывает $20 тыс., в месяц — $600 тыс., в а год — $7 млн», - сказал он.
Депутат считает, что нужно создавать национальную авиакомпанию.
«Там не нужны большие деньги. Можно купить самолетик один, можно даже в лизинг взять. Но мне стыдно, когда первое лицо — президент арендует у частной компании самолет, так как у нас даже самолетов нет. У нас были свои самолеты, но все их растащили и разграбили. Вас с Настаевым [глава АГА] надо гнать!» - сказал он, обращаясь к замглавы АГА Тимуру Аскарову.
Депутат предложил воссоздать национальную авиакомпанию.
«Если в гражданской авиации сидят безграмотные и некомпетентные люди, то так и будут они тормозить этот процесс. Они не хотят конкуренции и сделали монополистом Avia Traffic, который в год зарабатывает больше, чем аэропорт «Манас»», - сказал он.
Депутат предложил проверить деятельность компании Avia Traffic.
На это глава комитета, депутат Мурадил Сыдыков ответил, что депутаты не могут вмешиваться в деятельность частной компании, но могут запросить информацию.
Tazabek
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!