Аномальные холода в Бишкеке. В пункты обогрева обратилось более 6 тыс. человек

В в Бишкеке развернуто 12 палаток обогрева, где круглосуточно дежурят сотрудники управления министерства чрезвычайных ситуаций.

В пункты обогрева, развернутые в связи с аномальными холодами, обратилось 6 тыс. 294 человека, сообщают в мэрии Бишкека.

Данные в разрезе районов:

- Свердловский район - 2 тыс. 783 человека;

- Октябрьский район - 1 тыс. 104 человека;

- Ленинский район - 1 тыс. 706 человек;

- Первомайский район - 701 человек.

Отметим, всего в Бишкеке развернуто 12 палаток обогрева, где круглосуточно дежурят сотрудники управления министерства чрезвычайных ситуаций.



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