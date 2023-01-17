Аномальные холода в Бишкеке. В пункты обогрева обратилось более 6 тыс. человек 

В в Бишкеке развернуто 12 палаток обогрева, где круглосуточно дежурят сотрудники управления министерства чрезвычайных ситуаций.
В пункты обогрева, развернутые в связи с аномальными холодами, обратилось 6 тыс. 294 человека, сообщают в мэрии Бишкека.
Данные в разрезе районов:
- Свердловский район - 2 тыс. 783 человека;
- Октябрьский район - 1 тыс. 104 человека;
- Ленинский район - 1 тыс. 706 человек;
- Первомайский район - 701 человек.
Отметим, всего в Бишкеке развернуто 12 палаток обогрева, где круглосуточно дежурят сотрудники управления министерства чрезвычайных ситуаций.
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