"Положенец" Хан публично опроверг связь с криминалитетом — ГКНБ

Мужчина пообещал в будущем заниматься "мирной крестьянской деятельностью".



Кыргызстанец Алмаз Чигентаев, известный как член ОПГ, обязался не связываться с криминалитетом и заняться фермерством, сообщила пресс-служба ГКНБ.

"Известный среди местного населения как "положенец" Кочкорского района по прозвищу Хан публично опровергает какую-либо связь с криминальными элементами, в том числе с Н. Шаршеевым, который был задержан накануне по факту вымогательства денег у предпринимателя. При этом, попросив у жителей района прощения за свое неподобающее поведение, он обязался впредь не связываться с криминальными элементами и заняться мирной крестьянской деятельностью", — заявил госкомитет.

На представленном видео Чигентаев говорит, что он не "положенец" и не стремился получить этот статус.

Гражданам, пострадавшим от действий представителей криминалитета, рекомендовали обращаться в территориальные подразделения ГКНБ. Телефоны управления по Нарынской области: (03522) 5-04-19, (0700) 10-00-05; телефоны Кочкорского районного отдела: (035350) 5-03-86, (0507) 88-23-88.

Напомним, по факту вымогательства денег у владелицы одного из кафе в Кочкорском районе задержаны члены преступной группировки Камчи Асанбека (Кольбаева), а также руководители РОВД (за покровительство преступной деятельности). В изолятор временного содержания СИЗО госкомитета водворены четыре человека, в том числе Ш. Н. О. (возможно, это и есть Н. Шаршеев).

По данным ведомства, 7 ноября подозреваемые были в кафе и потребовали от владелицы ежемесячно отдавать им 1 000 долларов, урожая в противном случае поджечь заведение.



Sputnik