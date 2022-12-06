США в скором времени просунут свою ногу в "дверь" Кыргызстана через СМИ

Рядовым гражданам Кыргызстана остается лишь быть бдительными…

В октябре этого года Агентство США по международному сотрудничеству (USAID) завершило свой пятилетний проект "Инициатива по поддержке независимости медиа (Медиа-К)". По данным Белого Паруса, в рамках этого проекта американцы профинансировали двенадцать СМИ и НПО в Кыргызстане ("НТС", "TV1KG", "Клооп.Медиа", "Кактус.Медиа", "ПолитКлиника", "Салам Радио", "24.kg", "Говори ТВ", "Марал ТВ", "Элгезит", "Любимый ТВ" и НПО "Институт медиа полиси") на общую сумму 10 миллионов 650 тысяч долларов США.

Но и это не всё. Большинство прозападных СМИ (а круг получателей грантов почти тот же самый) ещё плотно сидят на грантах NED - Национального фонда в поддержку демократии.

Стоит напомнить, что Национальный фонд в поддержку демократии в своё время являлся основным элементом подрывного аппарата, работавшего против Советского Союза. Архитектуру NED разрабатывали директор ЦРУ Уильям Дж. Кейси и Уолтер Рэймонд-младший - специалист по пропаганде и дезинформации при Совете национальной безопасности США, а по совместительству - внештатный сотрудник ЦРУ. NED и по сей день работает на дестабилизацию государств, не послушных Вашингтону.

Проще говоря, деструктивная деятельность NED будет вестись через информационные вбросы и организацию протестных акций в регионе – видимо, не без поддержки российских уклонистов от СВО.

Львиную долю грантов для НПО и прозападных СМИ в Кыргызстане в 2023 году американский Конгресс выделил основному донору - Агентству США по международному сотрудничеству (USAID).

"Помощь США поможет противостоять возросшей российской дезинформации и повысит независимость СМИ. Программы будут поддерживать гражданское общество и средства массовой информации".

То есть фактически USAID будет продолжать финансировать провокационные статьи и видеосюжеты. Нет сомнений, что большинство публикаций прозападных СМИ в Кыргызстане будут направлены на подавление российского и китайского влияния в республике, так как оба государства являются конкурентами США в регионе".

Чувствуете, да их настрой на дестабилизацию внутриполитической обстановки Кыргызстана и экономической сферы страны. Придерживаясь своих лозунгов о свободе слова и демократии, американские власти хотят заткнуть рты всем несогласным с их политикой.

В 2021 году, согласно отчётам NED, этот фонд профинансировал в Кыргызстане такие медиаорганизации, как: "Экономист" - $58000, "Клооп Медиа" - $565900, "Медиа Спейс" - $48800, "Центр медиаразвития" - $94000, "Институт медиа полиси" - $48000, "Джиномикс Медиа" – $110000.

В мае этого года Конгресс США одобрил бюджет Госдепартамента США на 2023 год. В рамках этого бюджета NED намерен потратить 300 миллионов долларов на так называемые "демократические преобразования", в том числе в странах Центральной Азии. Одобрив бюджет, Конгресс США предоставил возможность NED реализовать отнюдь не конструктивные планы в отношении России, Китая и Ирана, использовав для этого Центральноазиатский регион.

Тем самым власти США намерены за счет Кыргызстана, реализовать свои планы и самоутвердиться еще больше в регионе. Мы не должны этого допустить, нужно трубить об этом во всеуслышание, чтобы предотвратить все возможное проявление каких-либо деструктивных действий.

Ожидаемо, что после выделения такой крупной суммы денег заграничные заказчики готовят большие планы по дестабилизации ситуации в стране в 2023 году. Рядовым гражданам Кыргызстана остается лишь быть бдительными…

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