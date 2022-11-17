Чингиз Игембердиев-Айдарбеков – вымогатель с дипломатическим стажем

Бишкек, "Саясат.kg". Чингиз Игембердыев совместно со своей супругой Асель Базаркуловой занимался деятельностью, несовместимой с высоким званием дипломата.

Интересная информация о Чингизе Айдарбекове опубликована на странице Антирейтинга в Facebook:

"Весьма интересный официальный документ из Туркменистана, датируемый 10 сентября 2010 года, попал на руки. МИД этой страны довел до сведения министра иностранных дел Кыргызской Республики господина Казакбаева Руслана Айтбаевича, что советник Посольства Кыргызской Республики в Туркменистане Чингиз Игембердыев совместно со своей супругой Асель Базаркуловой занимался деятельностью, несовместимой с высоким званием дипломата. В частности, с нарушением действующих правил ими оформляются визы лицам, изъявляющим желание обучаться в образовательных учреждениях Кыргызстана. «Кроме того, создаются искусственные препятствия и не выдаются визы гражданам, имеющим оригинал приглашения, однако за дополнительную плату в Посольстве изготавливаются такие приглашения, которые затем выдаются лицам, не имеющим законного основания для въезда в Кыргызскую Республику», - говорится в документе.

Также за определенное денежное вознаграждение выдаются справки о выходе в академический отпуск туркменским студентам, временно не имеющим возможности продолжить обучение в Кыргызстане.

Туркменская сторона заявляла тогда, что подобные действия Ч.Игембердыева и его супруги являются грубым нарушением действующего законодательства Туркменистана.

«С учетом вышеизложенного, туркменская сторона обращается с просьбой к кыргызской стороне в самые кратчайшие сроки рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания Ч.Игембердыева и его супруги в Туркменистане», - информирует МИД Туркменистана.

Суть документа можно изложить коротко - в бытности советником посла КР в Туркменистане со своей женой Асель Базаркуловой создавал искусственное препятствие и вымогал денежные средства у граждан Туркменистана.

Чингиз Игембердиев никто иной как нынешний депутат Жогорку Кенеша Чингиз Айдарбеков. Айдарбековым, Чингиз стал после этого громкого скандала. Ему пришлось сменить свою фамилию, чтобы замять дело. И громкое имя его знаменитого предка пришлось ему кстати. Его дед-прадед по материнской линии Иманаалы Айдарбеков в свое время был первым руководителем Кыргызстана, одним из основателей кыргызской государственности.

Ч.Айдарбеков своим темным дипломатическим прошлым очернил имя своего прадеда, ведь он, воспользовавшись своим положением, набил себе карман нечестным путем. Самое страшное, что такие деятели, не обремененные какими-либо нравственными принципами, принимали участие в реализации внешней политики Кыргызстана. Именно «благодаря» им теряется авторитет МИД, а также подрывается доверие к стране в целом.

Рано или поздно все тайное становится явным меняется и придется отвечать за все содеянное. Перед законом все равны. И когда кто-то начинает хвалить Игембердиева-Айдарбекова за его популизм, вспомните его темное прошлое…Это, кстати, лишь один пример из его дипломатического прошлого".