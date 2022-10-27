Как слово наше отзовется: Критерии ограничения свободы слова

М.Укушов: В свете происходящих в Кыргызстане событий продолжает оставаться особо актуальным вопрос о роли средств массовой информации в общественной жизни страны.

Безусловно, гарантированные Конституцией права на свободу слова и печати являются важнейшим условием демократического развития нашего государства. Однако, в то же время согласно Конституции права и обязанности неразрывны, осуществление своих прав и свобод не должно нарушать права и свободы других лиц, общественные и государственные интересы, все обязаны соблюдать Конституцию и законы Кыргызской Республики.

Абсолютная свобода слова в печати, плюрализм точек зрения обычно приводят к тому, что в силу различных причин наиболее громко звучат маргинальные, экстремальные, дезинтеграционные мнения. Причем эффект их воздействия на общественно-политические процессы вполне может привести к распаду общества или государства, что, собственно, и происходило у нас на глазах старшего и среднего поколения с 1985 по 1991 годы — я имею в виду развал СССР.

Даже в Европейском Союзе и США легально, и нелегально действуют политико-правовые механизмы противодействия использованию этой свободы журналистами и гражданами в ущерб интересам общества и государства. В этих странах свобода слова это не свобода говорить – это неограниченное право распространять общественно значимую информацию.

Как слово наше отзовется

Как известно, слово можно в разящий свинец перелить, словом можно убить. Словом можно спасти. Слово может за собой повести не только полки, но и толпу. Словом можно продать и купить.

Ряд субъектов средств массовой информации, в электронные средства СМИ (Интернет-сайты) зачастую распространяют информацию сенсационно-негативного, скандального характера, известны и множественные примеры распространения информации откровенно клеветнического и оскорбительного характера в отношении политических и общественных деятелей, конкурентов, рядовых граждан.

Согласитесь: современные печатные и электронные СМИ, интернет-сайты переполнены жаргонной, блатной лексикой, хамскими выражениями и оборотами, клеветой и оскорблениями личности, не гнушаются использовать и откровенные ругательства, нецензурщину. С языком обращаются просто варварски.

Иногда создается впечатление, что к началу 21-века мы разучились по-человечески нормально говорить и писать.

Но откуда браться культуре речи в СМИ, если в целом культура «размывается» в самом обществе?!

Разрушив советскую систему морально-этических ценностей, мы еще не создали новой социальной культуры, достойной современного государства. За три с половиной десятилетия независимости возникли, а подчас и сильно разрослись нежелательные формы поведения, выплеснулись наружи их худшие проявления.

Речь идет о девальвации основополагающих принципов, которые были закреплены не только в известном «моральном кодексе строителя коммунизма», но и в обычаях и традициях кыргызского народа. Стали ослабевать, утрачивать социальное воздействие такие понятия и привычки, как подчинение авторитету власти, уважение к старшим, семейные ценности, милосердие, честность, трудолюбие, миролюбие, гостеприимство, этническая толерантность и т.д., а также внешние признаки культуры общественного поведения. Т.е. обрушилась вся система координат социальной жизни.

Продолжающаяся уже три десятилетия деградация социальных институтов отрицательно сказалась на нравственном облике кыргызского общества и все больше искажает системы ценностных ориентаций и мотивации поведения людей.

В кыргызское общество проникла хорошо эшелонированная система подавления духовности, нравственности общества. Система распространения жестокости, цинизма, двойных стандартов, вседозволенности, моральной распущенности и других пороков. Она уже захватила не только телевидение, радиовещание, газеты, книги, рекламу, но и проникла в семьи, школы, и даже детские сады. Уже много лет под видом развития демократии, отказа от тоталитарной идеологии идёт их насаждение.

В этой связи все более актуальным становятся вопросы обеспечения информационной безопасности общества и государства.

Вне всякого сомнения, Кыргызстан сегодня свободное государство, писать и говорить можно обо всём. У нас под свободой слова понимают безраздельное право говорить громогласно! Вопрос на самом деле заключается в следующем - как писать и как говорить. Когда непрерывно смакуют недостатки, пороки, самые низменные поступки, систематически распространяют заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство человека или подрывающие его репутацию - это не осуждение и лечение пороков. Это школа приучения людей к низменным поступкам.

Абсолютная свобода слова развращает общество абсолютно! Свобода в условиях низкого уровня культуры и нравственности в кыргызском обществе ведет к анархии и вседозволенности. Самые низменные проявления человеческой природы выходят наружу и, многократно умножаясь, становятся огромным злом в масштабах общества.

На службу этим порокам становятся СМИ, которые в условиях отсутствия каких-либо моральных ограничений превращаются в рупор пропаганды насилия, безнравственности и пошлости. В отдельных СМИ, Интернет-сайтах ежедневно льются потоки грязи и лжи, оскорблений и клеветы, затрагивающих честь и достоинство граждан, действующего главы государства, политических и общественных деятелей, чиновников.

Как ответная реакция на все эти безобразия множится число судебных исков о защите чести и достоинства.

Существующая в Кыргызстане свобода слова создает иллюзию демократии, но на самом деле разрушают социальную и политическую ткань государства и общества, закладывают мины, которые обязательно рано или поздно сработают. За примерами далеко ходить не надо, достаточно включить новости на ТВ, вспомнить события в Ливии, Ираке, Сирии, на Украине.

СМИ - мощное оружие, но СМИ, к сожалению, сегодня на самом деле становится оружием массового поражения - поражения общества, государства и поражения, краха самих СМИ.

Критерии ограничения свободы слова в международном праве

Мировое сообщество прошло долгий путь, пока не признало, что свобода личности заключается не в воображаемой независимости от объективных законов общества, а в способности разумно выбирать свою линию поведения в нем. Признание самой возможности ограничения прав и свобод человека из области философских идей перешло и в область права.

Впервые четко установила критерии ограничения свободы слова Французская декларация прав человека и гражданина 1789 г., которая провозгласила: «Свободное выражение мыслей и мнений есть одно из драгоценнейших прав человека; каждый человек поэтому может свободно высказываться, писать, печатать, отвечая лишь за злоупотребление этой свободой в случаях, предусмотренных законом». Более чем через столетие этот принцип лег в основу международных соглашений.

Рассмотрим три основных международных документа, анализ которых поможет выявить общие и особенные черты ограничений свободы слова в практике мирового сообщества.

Статья 29 Всеобщей декларации прав человека 1948 г. провозгласила: «Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности. При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе».

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. конкретизирует указанные ограничения.

Согласно пункту 3 статьи 19 данного Пакта (Кыргызская Республика присоединилась к Пакту постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 12 января 1994 г. № 1406-XII) «пользование правом свободного выражения своего мнения налагает особые обязанности и особую ответственность. Оно может быть, следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, которые, однако, должны быть установлены законом и являться необходимыми: а) для уважения прав и репутации других лиц; б) для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения».

Статья 20 Пакта также устанавливает область запрета: «Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом.

Всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должно быть запрещено законом».

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. еще больше детализировала ограничение свободы слова. В статье 10 данной Конвенции указывается: «Осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть сопряжено с формальностями, условиями, ограничениями или штрафными санкциями, предусмотренными законом и необходимыми в демократическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного спокойствия, в целях предотвращения беспорядков и преступности, защиты здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия».

Сопоставление этих трех документов позволяет сделать вывод, что в период с 1948 по 1966 г. ограничения свободы слова наполнились новым содержанием, стали носить более конкретный характер. Были сформулированы следующие требования к ограничениям свободы слова: 1) ограничения должны быть установлены законом; 2) быть необходимыми в демократическом обществе.

В международных документах имеются две категории ограничений.

Первая категория - положения, конкретно определяющие действия, на которые налагается вето: «Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом. Всякое выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должно быть запрещено законом».

Такие нормы не вызывают разночтения и, как правило, полностью имплементируются в законодательство стран - участников международных соглашений.

Вторая категория ограничений носит общий характер. Они не имеют четких определений, могут по-разному толковаться и менять свое содержание в зависимости от времени и пространства. К ним относятся следующие ограничения: «С целью защиты морали, общественного порядка, общего благосостояния, уважения прав и свобод других лиц».

Государство-участник международной системы права может в данном случае в своем национальном законодательстве конкретизировать действия, на которые налагаются ограничения, но, разумеется, в рамках международной нормы.

При этом международное сообщество признает необходимым избегать в национальных законодательствах нечетких формулировок, предоставляя тем самым личности возможность дополнительной защиты прав против их произвольных ограничений, а также против произвольного толкования закона.

В настоящее время один из уникальных элементов киберпространства - Интернет сделал прозрачными границы информации любого рода и открыл к ней доступ всем, в том числе и детям. Обеспокоенность мирового сообщества проблемой распространения антиобщественных материалов по каналам Интернет отражена в ряде документов Совета Европы, государства - участники которого ищут совместные пути решения проблемы.

В резолюции № 1 «Влияние новых коммуникационных технологий на права человека и демократические ценности» (11—12 декабря 1997 г.) отмечается, что государства-участники могут принимать любые меры, которые считаются необходимыми, чтобы бороться с использованием новых коммуникационных и информационных служб для распространения какой-либо идеологии или осуществления действий, противоречащих правам человека, человеческому достоинству и основополагающим правам других лиц, а также защите несовершеннолетних, и сотрудничать в борьбе против такого использования.

Применять любые меры рекомендуется и для создания гарантий защиты права тайны личной жизни и переписки при использовании новых информационных и коммуникационных служб.

Так, в резолюции 428 (1970 г.) Парламентской ассамблеи Совета Европы относительно Декларации о средствах массовой информации и правах человека разъясняется понятие «право на уважение личной жизни» как право вести свою жизнь по собственному усмотрению при минимальном постороннем вмешательстве в нее. Оно касается личной, семейной и домашней жизни, физической и духовной неприкосновенности, чести и репутации. Это право предусматривает возможность не допускать, чтобы человека представляли в ложном свете, раскрывали не имеющие отношения к делу неблагоприятные факты, несанкционированно публиковали частные фотографии. Право предполагает защиту от шпионажа и неоправданных или недопустимых бестактных действий, защиту от неправильного использования материалов личной переписки, от раскрытия информации, предоставленной или полученной индивидом в конфиденциальном порядке.

В данном документе указывается на особую проблему, которая возникает в связи с необходимостью уважать личную жизнь общественных деятелей. Тезис «там, где начинается общественная жизнь, личная жизнь заканчивается» признан не адекватным для охвата этой ситуации. Личная жизнь общественных деятелей должна защищаться, за исключением случаев, когда она может оказывать воздействие на общественно значимые события.

Следовательно, указанные ограничения свободы слова и печати, содержащиеся в международно-правовых актах, необходимо закрепить в действующем законодательстве Кыргызской Республики. Причем речь должна идти не о введении цензуры, а о введении государственного и общественного контроля за тем, что выходит на страницах печати, электронных СМИ, экраны телевидения, и т.д. Государство обязано принимать меры по защите общественной морали и нравственности.

Рекомендации СМИ

Роль средств массовой информации в обеспечении общественно-политической стабильности в стране огромна, безответственное к этому отношение недопустимо. В наше беспокойное время СМИ и журналисты должны с особой тщательностью подходить к подаче информации, думать о возможных последствиях публикаций. Думаю, не ошибусь, если скажу, что общество сегодня ждет от журналистов, публицистов яркого убедительного слова, зовущего к единству, консолидации, созиданию, стабильности, мирному творческому труду на благо народа и государства.

Печатная и эфирная информация не должна вызывать у людей чувство обеспокоенности и неуверенности, а напротив должна вселять в них веру, что несмотря на трудности мы сумеем вместе, сообща преодолеть накопившиеся годами экономические и социальные проблемы, побороть коррупцию, шаг за шагом строить здание нового справедливого, правового государства, утверждать законность и порядок во имя человека и его благополучия.

Когда журналист и редакция находятся в ситуации «и хочется, и колется», взвесив все «за» и «против» и решившись на публикацию, стоит предпринять несколько простых действий:

1) предварительно проверить информацию на предмет достоверности;

при цитировании информации обязательно сослаться на источник;

2) необходимы формулировки, подчеркивающие предварительный характер оглашения данных. Информация должна быть тщательно проверена;

3) до вступления приговора в законную силу средства массовой информации не вправе именовать подозреваемого, подсудимого преступником;

4) публикации не должны оказывать давление на органы предварительного следствия, суд;

5) желательно, чтобы в публикациях излагались причины и условия, способствующие совершению преступлений, способы и пути их устранения.

6) публикации не должны раскрывать механизм и способы совершения преступлений, содержать технологические подробности совершения преступных деяний, способы сокрытия преступлений.

7) публикации не должны пропагандировать культ насилия и жестокости, способствовать нагнетанию страхов, тревоги, ощущения беспомощности.

8) недопустимо оглашать материалы уголовных дел, подлежащих рассмотрению в закрытом судебном заседании (дела о сексуальных преступлениях, особенно против несовершеннолетних).

9) во избежание разжигания национальной ненависти или вражды, не следует фиксировать внимание читателей и зрителей на национальной принадлежности лиц, совершивших правонарушение;

10) следует беспрекословно соблюдать нормы Этического кодекса журналистов Кыргызской Республики, принятого на Республиканском Съезде журналистов 8 декабря 2007 года.

Каждый журналист, готовя текст или телевизионный репортаж, должен помнить, что главное в профессии – не навредить!

В любом государстве свобода слова, особенно для журналистов, определяется тем, что не запрещено законом. Не разрешено, а именно не запрещено - здесь есть существенная разница. И если в законе говорится о защите права гражданина на частную информацию, то журналист не имеет права наносить урон личности человека точно так же, как и распространять антиобщественную информацию.

«Как слово наше отзовется…». Эта крылатая фраза сегодня должна стать девизом для любого журналиста, озабоченного не добычей «скандального, жареного» материала, а поиском новых путей гражданского согласия, социального и экономического развития кыргызского государства.

Мурат Укушов, заслуженный юрист КР, начальник Управления правового обеспечения Администрации президента КР.

АКИпресс