Фактчек. Таджикские СМИ использовали фото сгоревшей мечети в Сирии

Журналисты Таджикистана распространили в соцсетях фото сгоревшей мечети и написали, что ее разрушили военные Кыргызстана.

Журналисты Марал FM проверили эту информацию.

СМИ просмотрели открытые источники в интернете и уточнили, что на самом деле на снимке мечеть "Омейяд" в сирийском Алеппо.

"По информации, полученной из российской прессы, в 2013 году террористическая группировка "Джабхат-ан-Нусра" совершила нападение на район Сук-аль-Мадина города Алеппо. Сирийская армия остановила их и вытеснила из торгового района города. Мученики защищали историческую мечеть "Омейяд" и взорвали мечеть, чтобы вырваться из осады. В результате южная стена мечети рухнула вместе с минаретом.

В 2017 году глава Чечни Рамзан Кадыров перечислил 14 миллионов долларов из фонда имени Акмата Кадырова на ремонт мечети. Группа реставраторов мечети сообщила, что эта работа займет около восьми лет.

Когда в 636 году арабы захватили город Дамаск и основали Омейядский халифат, на месте упомянутой мечети была построена церковь византийскими христианами. В 705 году Аль-Валид I Абдул-Малик, ставший халифом Омейядов, в 706 году купил землю рядом с церковью и начал строительство нынешней мечети. Строительные работы были завершены в 715 году.

Мечеть является одним из старейших зданий в мире и включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО", - пишет Марал FM.





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