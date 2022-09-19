Вторжение в Кыргызстан. В Баткене причинен ущерб восьми школам и детскому саду

В Баткенском районе приостановлены занятия в 54 школах и 48 детских садах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

По данным на 10.00 19 сентября в Баткене не работают образовательные организации. Ущерб причинен только частному детскому саду «Таң шоола».

В Баткенском районе приостановлены занятия в 54 школах и 48 детских садах. В четырех школах и шести детсадах размещены люди.

Причинен ущерб восьми школам и детскому саду, в настоящее время комиссия ведет работу по уточнению разрушений.

В Кадамджайском районе сегодня начались занятия во всех школах, кроме лицея «Семетей». Сегодня его освободят, чтобы завтра начались занятия. В детских садах были размещены люди, они начали возвращаться в места проживания. Школам и детским садам ущерб не причинен.

В городе Сулюкте в семи школах из девяти начались занятия. В школе села Кольцо, которое расположено рядом с границей с Таджикистаном, занятия пока не начались. В школе № 4 в Лейлеке уроки начнутся завтра. Детсады начали работу.

Сегодня в Чон-Алайском районе в 12 из 17 школ и в 17 из 23 детских садов начались занятия.

В пяти школах и шести детских садах занятия начнутся завтра. Разрушенных зданий нет. В школах и детских садах нет временно размещенных лиц.

В Баткенской области ввели режим ЧС. Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. Минздрав сообщил о 163 пострадавших, погибли 59 человек. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области.

Сегодня в Кыргызстане объявлен день национального траура.



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