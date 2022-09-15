Теперь каждый кыргызстанец может самостоятельно проверить качество и сроки хранения мяса

По его словам, таким образом, можно узнать возраст животного, откуда его привезли, когда был забит скот, отвечает ли мясо всем ветеринарным и санитарным нормам и т.д.

В Кыргызстане путь мясной продукции от производителя до поставщика можно проследить с помощью QR-кода, сообщает Ветеринарная служба при Министерстве сельского хозяйства КР.

«QR-код или так называемый электронный оборот документов, фиксирует всю цепочку операций с мясной продукцией, начиная от забоя скота, до его попадания на мясные прилавки», - отмечает глава Ветеринарной службы Аширбай Жусупов.

По его словам, таким образом, можно узнать возраст животного, откуда его привезли, когда был забит скот, отвечает ли мясо всем ветеринарным и санитарным нормам и т.д.

«То есть здесь четко указывается контроль за качеством мяса, где его проверяет сельский ветеринар, далее ветврач, который контролирует убойные пункты. Позже продукция попадает на торговые рынки, где туши животных вновь подвергаются тщательной ветеринарной экспертизе и лишь затем, если мясо отвечает всем необходимым ветеринарно-санитарным нормам, дается право на его реализацию. То есть весь путь мясной продукции, начиная от производителя до поставщика можно проследить в электронном формате», - пояснил он.

Кабар