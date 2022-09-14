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Погранслужба: перестрелка прекратилась, идут переговоры

Пограничные делегации двух республик продолжают вести переговоры.

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики сообщает, что в 14:40 в местности Как-Сай Баткенского района перестрелка между пограничными подразделениями Сторон была прекращена.

Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как напряженная.

Пограничные делегации двух республик продолжают вести переговоры.

 
URL: https://www.vb.kg/422493

           

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