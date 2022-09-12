Акжол Махмудов стал чемпионом мира по борьбе

В финале спортсмен из КР выступал против Золтана Леваи из Венгрии.



Борец из Кыргызстана Акжол Махмудов победил в финале чемпионата мира, который проходит в Сербии. Об этом сообщается на сайте Объединенного мира борьбы.

В финале спортсмен из КР выступал против Золтана Леваи из Венгрии. И победил — 8:0.

В соревнованиях в греко-римском стиле в весовой категории до 77 килограммов Акжол Махмудов до этого победил представителей Бразилии, Мексики, Турции и Кореи.



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