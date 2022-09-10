В столичном парке "Ынтымак-2" ликвидировано 26 точек стихийной торговли.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Октябрьская администрация совместно с городскими и районными службами проводит рейдовые мероприятия по пресечению незаконной уличной торговли на территории района. По поручению вице-мэра Бишкека Нурдана Орунтаева, муниципальное предприятие "Тазалык", Управление внутренних дел Октябрьского района, Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии, МП "Бишкекзеленхоз" и Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием мэрии провели рейд по выявлению незаконной стихийной торговли в парке "Ынтымак-2".
По итогам рейда было ликвидировано 26 стихийных торговых точек. Со всеми продавцами, осуществляющими уличную торговлю, проведены разъяснительные беседы.
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