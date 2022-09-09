Депутат просит выделить деньги на строительство комплекса «Чынгыз-Ордо»

По словам нардепа, объект превращается в долгострой.
Депутат ЖК Марат Мураталиев попросил выделить деньги на строительство комплекса «Чынгыз-Ордо», возведение которого начали в честь народного писателя Чингиза Айтматова. Об этом он сообщил на заседании фракции «Ишеним».
По словам нардепа, объект превращается в долгострой.
«На первом этапе выделили 60 миллионов сомов. Из них освоено 30 миллионов. К 100-летию писателя комплекс должен завершиться. Можно же было продолжить начатое дело. Объект, если будет так стоять, превратится в долгострой, потом начнет разрушаться. Пять лет назад начали, сейчас никто не контролирует процесс строительства. Подрядчики не работают», — сказал Марат Мураталиев и попросил главу Госстроя Нуртазина Джетыбаева решить вопрос финансирования.
Чиновник отметил, что ведомство готово внести объект в бюджетный проект.
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