Депутат просит выделить деньги на строительство комплекса «Чынгыз-Ордо»

По словам нардепа, объект превращается в долгострой.

Депутат ЖК Марат Мураталиев попросил выделить деньги на строительство комплекса «Чынгыз-Ордо», возведение которого начали в честь народного писателя Чингиза Айтматова. Об этом он сообщил на заседании фракции «Ишеним».

По словам нардепа, объект превращается в долгострой.

«На первом этапе выделили 60 миллионов сомов. Из них освоено 30 миллионов. К 100-летию писателя комплекс должен завершиться. Можно же было продолжить начатое дело. Объект, если будет так стоять, превратится в долгострой, потом начнет разрушаться. Пять лет назад начали, сейчас никто не контролирует процесс строительства. Подрядчики не работают», — сказал Марат Мураталиев и попросил главу Госстроя Нуртазина Джетыбаева решить вопрос финансирования.

Чиновник отметил, что ведомство готово внести объект в бюджетный проект.





Ссылка: https://24.kg/obschestvo/244467/