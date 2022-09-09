Эдиль Байсалов сделал предупреждение Азимбеку Бекназарову

Он обратился к парламенту.
Сегодня, 8 сентября, экс-посол Кыргызстана в Малайзии Азимбек Бекназаров прокомментировал вопрос границ Кыргызстана.
Он заявил, что приграничные проблемы до сих пор не решены. Политик опасается, что в будущем это может привести к более кровопролитным историям.
Он обратился к парламенту.
"Вопрос границы находится в компетенции парламента. Необходимо взять решение вопросов кыргызско-узбекской и кыргызско-таджикской границ под свой контроль. Если примете такое же решение по границе, как с казино, то совершите предательство. Вы и раньше совершали предательство, и сейчас сделаете", - сказал Бекназаров.
Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Басалов в Twitter прокомментировал заявление Бекназарова.
"Предупреждение самому Бекназарову: 20 лет назад из-за вас пролилась кровь Аксы, но тогда народ был наивен и слишком доверчив. Время показало, кто есть кто! Сегодня попытки дестабилизации и разжигания, особенно по вопросам госграницы, обречены на провал!" - написал он.
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