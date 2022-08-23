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Сегодня день национального траура по погибшим в ДТП в Ульяновской области

Указом президента Садыра Жапарова 23 августа 2022 года объявлен днем национального траура в Кыргызской Республике.

Приводим полный текст документа.

"21 августа 2022 года в результате дорожно-транспортного происшествия в Ульяновской области Российской Федерации погибли 14 граждан Кыргызской Республики.

Глубоко скорбя по погибшим и выражая соболезнования их родным и близким, постановляю:

Объявить 23 августа 2022 года днем национального траура в Кыргызской Республике.

В день национального траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом приспустить государственные флаги Кыргызской Республики.

Рекомендовать учреждениям культуры и телерадиокомпаниям Кыргызской Республики в день национального траура отменить развлекательные мероприятия и передачи.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания".
 

URL: https://www.vb.kg/421711

           

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