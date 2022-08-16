Избитый в Оше Жапар Ормонов «будет на поводке» в Чолпон-Ате?

Активизировались дискуссии в связи с назначением нового мэра Чолпон-Аты – Жапара Ормонова.

Активизировались дискуссии в связи с назначением нового мэра Чолпон-Аты – Жапара Ормонова. Изначально у него была запятнанная репутация, он был замешаны в грязных делах, уровень образования и знаний на низком уровне, но он пережил взлет в карьере, что не понравилось общественности. Работал как председатель Ошского городского кенеша, вице-мэр. Сформировался благодаря Икраму Илмиянову, руководил штабом СДПК, но после смены власти «отбросил свой хвост». На парламентских выборах 2020 год участвовал от партии «Мекеним Кыргызстан». Из-за игр, затеянных на выборах, произошел переворот, Жапар Ормонов был избит в Оше. Ему с трудом удалось высвободиться от окружения разъяренной толпы, еле унес ноги. К сожалению, не извлек урок из своих былых выходок. Вновь рвется в политику, на должность, теперь управляет Чолпон-Атой и Бостери. Сообщается, что местные жители недовольны приходом этого человека. Все время цепляется за новую власть, готов менять маски, подхалим и безграмотный. Разве нет на него управы? Кажется, два года назад не сильно его потрепали в Оше. Может еще не поздно? Посмотрим.

Источник: газета «Азия news» №32 от 11.08.2022 / стр. 2, gezitter.org