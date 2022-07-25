Садыр Жапаров опубликовал 38 фотографий с совместного отдыха с Камчыбеком Ташиевым

На новых фото снято, как президент совместно с главой ГКНБ катались на лошадях и прогулялись по местности.
Президент Садыр Жапаров опубликовал целый фотоальбом совместного отдыха с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Общее количество опубликованных снимков - 38 штук, но половина из них один и тот же кадр (их мы не стали публиковать. - Прим. Kaktus.media).
Неизвестно, когда были сделаны снимки, но, судя по пейзажу, это также джайлоо Каркыра, где вчера президент принимал участие в мероприятии, а позже отдыхал с Камчыбеком Ташиевым. На новых фото снято, как президент совместно с главой ГКНБ катались на лошадях и прогулялись по местности.
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