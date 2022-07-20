Мечтали прокатиться в новом люкс-вагоне? Его включат в поезд из Бишкека в Балыкчы. Условия

Об этом сообщает пресс-служба "Кыргыз темир жолу".
С 22 июля в пассажирский поезд внутриреспубликанского сообщения Бишкек – Балыкчы будет включен модернизированный люкс-вагон с 51 сидячим местом. Об этом сообщает пресс-служба "Кыргыз темир жолу".
В компании напомнили, что в вагоне установлены новые элементы ходовых частей и автотормозов, имеются панорамные окна, широкоформатные телевизоры, аудиосистема, точки зарядки телефонов и ноутбуков, кулер с охлажденной водой, холодильник, а также кондиционер.
Стоимость проезда в люкс-вагоне, независимо от станции посадки и высадки пассажира по маршруту:
дети в возрасте до 5 лет из расчета на одного взрослого, без занятия отдельного места, перевозятся бесплатно;
дети от 5 до 10 лет - 250 сомов;
от 10 лет и старше - 500 сомов;
ручная кладь до 36 кг - бесплатно.
Внутриреспубликанские рейсы Бишкек - Балыкчы с люкс-вагоном будут осуществляться с 22 июля по 31 августа текущего года через день. При этом рейсы в Балыкчы и обратно с 18 июля осуществляются ежедневно.
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