Экспортировать чистую питьевую воду в Британию предлагает Адылбек Касымалиев

На встрече заявлено о двусторонних отношениях, что существует большой нереализованный потенциал, в особенности в торгово-экономической сфере.

В рамках рабочего визита в Великобританию первый заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел переговоры с государственным министром по вопросам Южной и Центральной Азии, ООН и Содружества лордом Тариком Ахмадом.

Подведены итоги 30-летнего сотрудничества двух стран со дня установления дипломатических отношений, и отмечена важность дальнейшего их развития в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях.

На встрече заявлено о двусторонних отношениях, что существует большой нереализованный потенциал, в особенности в торгово-экономической сфере.

Адылбек Касымалиев отметил такие перспективные направления для развития сотрудничества между странами, как сельское хозяйство, легкая промышленность, возобновляемые источники энергии, зеленая, цифровая и креативная экономика. Кыргызстан предлагает экспортировать чистую питьевую воду на британский рынок.

Чиновник также подчеркнул, что КР как горная республика является уникальной локацией для иностранных туристов и предлагает совместные проекты в горном туризме.

Он также высказал инициативу провести кыргызско-британский инвестиционный форум с участием бизнесменов двух государств, которые в ходе мероприятия могут предложить друг другу взаимовыгодные проекты.

Тарик Ахмад отметил готовность британской стороны к рассмотрению предложений, а также к оказанию поддержки в их реализации.



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