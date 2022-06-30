Депутат парламента обвинил вице-мэра Бишкека в интригах

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Балбак Тулобаев обвинил вице-мэра Бишкека Викторию Мозгачеву в интригах.

По его словам, она решила натравить директоров школ против него.

«Пусть Виктория Мозгачева не вмешивается в интриги, не натравливает директоров против меня, а занимается своим делом», — заявил он. При этом депутат не стал комментировать собственные обвинения в адрес руководителей школ в том, что они берут взятки.

Балбак Тулобаев опять призвал соответствующие органы провести проверку имущества директоров столичных школ.

Отметим, ранее пятьдесят директоров столичных школ потребовали оштрафовать депутата Жогорку Кенеша Балбака Тулобаева. По их словам, 17 мая на круглом столе «Образование и национальная безопасность» Балбак Тулобаев заявил, что в год около $20 миллионов в виде взяток идет в карманы директоров школ Бишкека. То есть якобы с каждого ребенка за зачисление берут по $500.



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