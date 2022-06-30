В Иссык-Кульской области старшеклассники избили замдиректора школы

В Джети-Огузском районе старшеклассники избили заместителя директора школы по воспитательной части.

Об этом Kaktus.media сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

Инцидент произошел 19 июня. Сообщение поступило в милицию из больницы, куда доставили пострадавшего. В ходе разбирательств он сообщил, что в ночь с 18 на 19 июня его избили ученики средней школы села Саруу. По его словам, конфликт произошел из-за того, что он не отпустил учеников на экскурсию.

Факт зарегистрирован в журнале учета информации по статье 280 "Хулиганство" УК КР, возбуждено уголовное дело, назначена судмедэкспертиза. По делу задержали пять 17-летних юношей, учеников 10-го класса. Расследование продолжается.



URL: https://kaktus.media/462807