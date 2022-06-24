«Мясо 600, растительное масло 170, сахар 105 сомов». Депутат сообщил о дороговизне

Дороговизна повсюду.
Соответствующее заявление сделал депутат Жогорку Кенеша Коргонбай уулу Жусупбек.
«Например, мясо стоит больше 600 сомов. Литр растительного масла – 160-170 сомов, сахар – 105 сомов, молоко – больше 70 сомов. Правительству пора работать над ростом цен. Надо создавать условия для отечественных производителей», - сказал депутат.
Источник: serep.kg, gezitter.org
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