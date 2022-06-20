Достигнуто соглашение о трудоустройстве жителей Таласской области в Корее

Достигнуто соглашение о трудоустройстве 50 жителей Таласской области в Корее.
Об этом сообщает информационно-консультационный центр ГСМ.
Директор Центра трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции (ЦТГР) Кубандык Акматбеков при участии чрезвычайного и полномочного посла КР в Республике Корея Аиды Исмаиловой подписал трехстороннее соглашение между ЦТГР, Таласской областью и районом Кочанг Республики Корея о сотрудничестве по трудоустройству жителей Таласской области на краткосрочные сельскохозяйственные работы в районе Кочанг.
Согласно подписанному соглашению, в сезоне 2022 года 50 жителей Таласской области должны будут трудоустроены на краткосрочные сельскохозяйственные работы сроком до 5 месяцев. Наряду с этим была достигнута договоренность об увеличении выделенной квоты до 300 человек в 2023 году при успешной реализации вышеуказанного соглашения.
В соответствии с условиями соглашения аппарат полномочного представителя президента КР в Таласской области проводит отбор среди жителей Таласской области, изъявивших желание трудоустроиться на временные сельскохозяйственные работы в Республику Корея сроком до 5 месяцев. Об условиях отбора и трудоустройства будет сообщено дополнительно аппаратом полномочного представителя президента в Таласской области.
URL: https://www.vb.kg/419492
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!