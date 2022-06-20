О самом вредном положении тела рассказал педагог

Врач, педагог и изобретатель Владимир Иваненко рассказал о новых программах оздоровления детей и молодежи, внедряемых в школах и вузах Бишкека.

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В программе "Городская среда" на радио Sputnik Кыргызстан Иваненко объяснил, что на работе, дома и даже на досуге мы в основном сидим и не догадываемся, что это самое вредное положение тела. Настолько вредное, что оно может стать причиной заболевания.

"Наши дети, особенно городские, к сожалению, повторяют наши ошибки. К тому же они сильнее привязаны к гаджетам, иногда не осознавая этой зависимости. Поэтому в нашей концепции акцент делается на частичном совмещении уроков физкультуры, труда и креативного мышления. Выпускники учебных учреждений будут иметь багаж знаний и умений по разным предметам, осознанно используя их. То есть физическое воспитание построено так, чтобы по окончании обучения самостоятельные оздоровительные занятия стали стилем жизни молодых людей", — сказал Иваненко.



Sputnik