Пострадавших в ходе перестрелки на кыргызско-таджикской госгранице нет – ПС ГКНБ КР

Пострадавших в перестрелке на кыргызско-таджикском участке госграницы среди личного состава Погранслужбы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) КР нет.

Об этом сообщили в пресс-службе ПС ГКНБ КР.

В местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области продолжается встреча пограничных представителей Кыргызстана по Баткенскому направлению и Таджикистана по Согдийскому направлению.

Во встрече также принимают участие руководители силовых структур приграничных областей двух республик.

«В ходе встречи стороны рассматривают причины возникновения перестрелки между пограничными постами «Булак-Башы» КР и «Кех» РТ. Отмечено, что первым результатом переговоров стало решение о снятии подразделений с занятых боевых позиций», - говорится в сообщении.

По состоянию на 13:00 14 июня 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке Государственной границы характеризуется как напряженная.

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