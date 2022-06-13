 В Кара-Суу обнаружен тоннель контрабандистов, соединяющий два дома между Кыргызстаном и Узбекистаном

Задержанный признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием.
На кыргызско-узбекской границе обнаружен тоннель, сообщили 13 июня в пресс-службе ГКНБ.
11 июня сотрудники спецслужб и пограничники обнаружили тоннель в доме в городе Кара-Суу Ошской области. Вход в тоннель был завален.
По версии следствия, владелец дома М.И.М. в 2014 году познакомился с гражданином Узбекистана по имени Рустам. В сентябре 2021 года мужчины вырыли тоннель, который связывает Кыргызстана и Узбекистан, и переправляли через него товары и валюту.
Задержанный признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием.
Следствие продолжается.
Источник: svodka.akipress.org
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