В Кара-Суу обнаружен тоннель контрабандистов, соединяющий два дома между Кыргызстаном и Узбекистаном

Задержанный признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием.

На кыргызско-узбекской границе обнаружен тоннель, сообщили 13 июня в пресс-службе ГКНБ.

11 июня сотрудники спецслужб и пограничники обнаружили тоннель в доме в городе Кара-Суу Ошской области. Вход в тоннель был завален.

По версии следствия, владелец дома М.И.М. в 2014 году познакомился с гражданином Узбекистана по имени Рустам. В сентябре 2021 года мужчины вырыли тоннель, который связывает Кыргызстана и Узбекистан, и переправляли через него товары и валюту.

Задержанный признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Следствие продолжается.

Источник: svodka.akipress.org