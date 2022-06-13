В администрации президента подтвердили, что Садыр Жапаров использовал вертолет частной компании для пролета над Иссык-Кулем (фото)

Между тем политолог напомнил, что в свое время Акаев летал на Кумтор на частных вертолетах, и тогда в этом никто не усматривал ничего предосудительного.

Президент Садыр Жапаров 12 июня опубликовал пост, посвященный туристическому сезону в Кыргызстане. Фотография полета главы государства над озером Иссык-Куль была выполнена на борту частного вертолета, принадлежавшего фонду Ага Хана. Об этом сообщил в соцсети журналист-расследователь Болот Темиров. Он же указал модель вертолета - Agusta-Bell AB139.

Насколько приемлемо использование воздушного судна частной компании первым лицом государства?

В пресс-службе президента, куда Vesti.kg обратились за комментарием, не стали опровергать информацию о том, что воздушное судно, с борта которого были сделаны фотографии, принадлежит частной компании. Однако более подробный комментарий там пообещали предоставить позже.

- Во-первых, необходимо выяснить, были ли заплачены государственные деньги за полет, - в свою очередь прокомментировал ситуацию Vesti.kg экс-премьер Феликс Кулов. — Потом необходимо выяснить, какая была цель полета и каким образом это было все организовано. Разъяснить ситуацию должны в администрации президента. Есть разные моменты. Например, насколько мне известно, вертолет у фонда Ага-Хан большую часть времени простаивает без дела. Лет десять уже, наверное. Может, его предложили приобрести администрации? Частное лицо у нас не может приобрести воздушное судно — требуются лицензии, разрешения. Государственное учреждение может это сделать. Могу предположить, что президент решил изучить, что это за вертолет, стоит ли его брать. Просто так первые лица государства летать не будут. Президент хорошо знает Иссык-Куль, гораздо лучше нас, поэтому просто так вряд ли бы он полетел.

Политолог Аркадий Гладилов в разговоре с Vesti.kg предположил, что если нет протекции или коррупционной составляющей с использованием президента, то это обыденное явление.

-Акаев летал на Кумтор на частных вертолетах, и тогда в этом никто не усматривал никаких нюансов, - привел он в пример бывшего президента. – К тому же есть такое понятие, как государственно-частное партнерство. В наших условиях это приветствуется, когда частный бизнес участвует в государственных делах. Если нет коррупционных моментов, давления на президента с целью получить какие-то выгоды, если полет прошел за счет частной компании – почему бы и нет.

Поясним, в 2018 году тогдашний премьер-министр Сапар Исаков использовал борт, принадлежавший фонду Ага-Хана, для полета из Бишкека в Ош, который обошелся в одну сторону в 200 тысяч сомов. Его многие раскритиковали. Например, Марат Иманкулов, который в настоящее время занимает пост секретаря Совбеза. Чиновник аргументировал тем, что у всего есть цена, и вертолет в фонде Ага Хана предоставили не просто так.

Источник: Vesti.kg