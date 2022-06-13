Особняк Бакиева в Бишкеке снесли. Там построят центр реабилитации детей с ОВЗ

Мы все знаем, что не каждая семья, в которой есть особенный ребенок, может оплачивать частные услуги.

В Бишкеке снесли дом, ранее принадлежавший семье свергнутого президента Курманбека Бакиева. Особняк находился на проспекте Жибек-Жолу.

Как ранее сообщали в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции, на месте особняка построят новый реабилитационный центр для детей с инвалидностью. Отмечается, что центр будет оказывать детям услуги бесплатно.

«После завершения передачи этих помещений мы начнем работу по открытию бесплатного реабилитационного центра для детей с инвалидностью. Мы все знаем, что не каждая семья, в которой есть особенный ребенок, может оплачивать частные услуги. Теперь государство будет предоставлять качественные услуги бесплатно в современном центре. Центр сможет одновременно принимать до 100 детей», — сообщал министр труда и соцобеспечения Кудайберген Базарбаев.

Источник: bulak.kg