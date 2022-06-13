Кудайберген Базарбаев ответил, кто имеет право на пособия

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев рассказал, какие семьи имеют право на получение пособия.

На заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике 13 июня он сообщил, что пособие могут получать семьи, в которых на одного члена доход не превышает 1 тыс. сомов.

"Если в семье трое детей и один из родителей получает больше 5 тыс. сомов, они не имеют права получать пособие. Если семья имеет дополнительную деятельность, которая дает право иметь дополнительный доход, то они тоже не имеют права на пособия. Когда имеются живность, транспортное средство, тоже. Телевизор, техника, стиральная машина уже не учитываются", - отметил глава ведомства.

Депутат Айгуль Аскарова сообщила, что семьям, в которых один родителей работает в России, пособия не выдаются. Она назвала подобную ситуацию вражеской со стороны государства.

Базарбаев ответил, что закон один для всех. Он предложил депутатам внести изменения в действующий закон, чтобы расширить перечень получателей пособия.

Источник: kaktus.media