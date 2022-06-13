И.о. директора Исторического музея назначена Жылдыз Бакашова

И.о. директора Кыргызского национального исторического музея назначена экс-заместитель главы кабмина Жылдыз Бакашова.

По данным СМИ, в должность руководителя музея она вступила с 9 июня 2022 года. Приказ подписал министр культуры Азамат Жаманкулов.

Отметим, коллектив выразил возмущение касательно данного решения, поскольку к должности должен был вернуться бывший руководитель музея Кенешбек Алмакучуков.

«Кенешбек Алмакучуков должен был быть восстановлен в должности после того, как закончилось судебное разбирательство. Но министр, имея на руках оправдательное решение коллегии второй инстанции, не исполняет его. Ссылается на согласование кадрового вопроса с высшим руководством страны», — проинформировали редакцию участники экстренно созванного собрания коллектива музея.

Кенешбека Алмакучукова отстраняли от должности в связи с судебным разбирательством по тендеру в 2018 году. 18 мая 2022 года Бишкекский горсуд оправдал его.

Источник: bulak.kg