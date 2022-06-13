Японские ученые сделали для робота палец с настоящей кожей

Японские ученые сделали сгибающийся и разгибающийся робопалец с моторным приводом и покрыли его настоящей кожей.
Ее вырастили из человеческих клеток. Разработчики считают, что технология позволит вывести отношения людей и роботов на новый уровень. Об этом рассказывает The Guardian.
Чтобы обрасти кожей, робопалец лежал в растворе из коллагена и фибробластов - главных элементов соединительных тканей кожи человека. Этот гидрогель сжимался и повторял контуры пальца - так покрытие получилось бесшовным.
В него ученые добавили слой кератиноцитов - основных клеток внешнего слоя человеческой кожи. Они придали гелю текстуру и образовали вокруг него водостойкий барьер.
Кожа робопальца слабее естественной, но все равно прочная и эластичная. Она не трескается, когда палец сжимается или разжимается. Кроме того, покрытие может самовосстанавливаться - для этого на него нужно положить коллагеновую повязку.
Теперь ученые хотят добавить пальцу ногти, волоски, потовые железы и сенсорные нейроны для возможности осязать.
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