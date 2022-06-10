ГКНБ провел массовые задержания по факту систематических денежных поборов на КПП «Достук» (видео)

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.

Под стражу взяты военнослужащие КПП, врио замглавврача Центра госсанэпиднадзора на транспорте по южному региону, а также посредники

В ходе проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу, зарегистрированному по ст.336 ч.1 (Коррупция) УК КР, по факту систематических незаконных поборов денежных средств на территории КПП «Достук», задержаны военнослужащие КПП «Достук» А.Д.М., Д.М.Т., Х.Р.Р. и временно исполняющий обязанности заместителя главврача Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора на транспорте при Министерстве здравоохранения КР по южному региону Н.С.Т., бывший заведующий СКП «Достук» А.З.Ж., а также посредники С.А.Ж., и А.Б.Т., которые имеют отношение к незаконным поборам денежных средств со стороны должностных лиц на территории КПП «Достук».

В отношении вышеуказанных лиц Ошским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 июня 2022 года.

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.

Пресс-центр ГКНБ

