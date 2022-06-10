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Скончался политолог Марат Казакпаев, которого обвиняли в госизмене

Марат Казакпаев и Марат Токтоучиков были задержаны 13 апреля 2021 года по подозрению в госизмене.

В больнице скончался политолог Марат Казакпаев. По информации СМИ, смерть наступила сегодня около 15.00.

По словам главврача ГКБ № 1, Марат Казакпаев находился в коме и на аппарате ИВЛ. Не смотря на усилия врачей, он умер.

Напомним, Марата Казакпаева накануне из СИЗО ГКНБ доставили в горбольницу в состоянии комы. По предварительным данным, у него случился инсульт. В ГКНБ рассказали о диагнозах, поставленных Казакпаеву до ухудшения состояния.

Марат Казакпаев и Марат Токтоучиков были задержаны 13 апреля 2021 года по подозрению в госизмене. Суд водворил их в СИЗО ГКНБ.

Источник: bulak.kg

           

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