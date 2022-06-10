Спасибо, что живой! Бишкекские хирурги провели уникальную операцию

Это заслуга не только хирургов.

Жизнь 39–летнего Джайдарбека могла оборваться в любой момент, если бы не врачи клинической больницы управления делами президента.

Болезнь доконала, измотала его, от бессилья он не мог открыть даже глаза. От прежнего молодого мужчины остались кожа да кости: он весил менее 45 килограммов.

Молодого фермера из Казармана привез в столицу врач местной больницы, поскольку состояние больного внушало опасения. Джайдарбека госпитализировали в один из бишкекских центров с желудочным кровотечением. Врачи поставили и другой, даже, наверное, более грозный диагноз - цирроз печени. Подлечили печень, остановили кровотечение и выписали через две недели.

Но чувствовал себя молодой мужчина все хуже и хуже. И родственникам посоветовали обратиться к хирургам клинической больницы управления делами президента.

- Честно сказать, с таким диагнозом, как цирроз печени, больной был обречен. Спасти его могла только пересадка. Обследовав его, у нас появились сомнения в диагнозе. Из катетера, который мы поставили ему в живот, отходила скопившаяся там жидкость белого цвета, - пояснил хирург Талгат Абдыкадыров. - При циррозе же она выраженного желтого цвета. И это нас насторожило.

Через несколько дней, по его словам, через катетер пошел гной. И хирурги предположили, что у пациента панкреатит.

На консилиуме врачи решили понаблюдать несколько дней за состоянием больного. Но оно начало резко ухудшаться. Джайдарбек не мог есть из–за рвоты, пища не проходила. За считанные дни он еще сильнее похудел. И медлить с операцией было уже нельзя. Мужчину экстренно взяли в операционную.

- Наше предположение о том, что у больного панкреатит, подтвердилось, цирроза же не было, - сказал один из ведущих хирургов страны, директор клинической больницы управления делами президента Расул Султангазиев. - На фоне панкреатита у больного развился еще и ферментативный перитонит.

Ситуация была аховая и для самого больного, и для хирургов. Для большинства пациентов она заканчивается летальным исходом. Везет не многим, а тем, которые оказываются в операционных настоящих асов–хирургов, какие и работают в возглавляемой Султангазиевым многопрофильной клинике. Джайдарбеку повезло: он попал на операционный стол именно к ним. И восемь часов хирурги боролись за его жизнь.

В брюшной полости пациента из–за перитонита творилось невообразимое, одним словом, катастрофа. И тонкий, и толстый кишечник были в спайках и намертво припаялись друг к другу так, что невозможно было определить границу.

- Когда мы разделяли спайки в области головки поджелудочной железы, обнаружили, что тонкий кишечник прилежит и к ней. Разъединить их, не повредив ни тот, ни другой орган, было очень непросто, - признался Расул Абалиевич.

Этот этап сложнейшей операции они благополучно миновали. И решили в этом месте перфорировать тонкий кишечник и вывести часть наружу, чтобы создать декомпрессию, не повреждая другие его отделы .

- Если бы мы не вывели кишечник, не разгрузили его, то он вздулся бы как шар и лопнул в нескольких местах, - пояснил Расул Султангазиев. - Тогда образовались множественные кишечные свищи. И можно было сворачивать операцию. Дальнейшая борьба за жизнь пациента стала бы бессмысленной.

Чтобы не оперировать Джайдарбека еще раз, хирурги рискнули соединить тонкий кишечник между собой. То есть каловые массы могли выходить и естественным путем, и через колостому (выведенную наружу часть тонкой кишки). Когда же кишечник начал работать хорошо, хирурги закрыли колостому, не вскрывая вновь брюшную полость.

Что касается второй опасности, угрожавшей жизни Джайдарбека, - панкреатита, то Расул Султангазиев, Талгат Абдыкадыров и заведующий хирургическим отделением Азат Тогочуев успешно прооперировали и поджелудочную железу. "Поджелудочные" проблемы считаются до сих пор чрезвычайно сложными даже в мировой медицине.

Говорят, что Господь Бог так глубоко расположил поджелудочную железу, чтобы хирурги к ней не прикасались. Но врачи этой больницы вопреки этому проводят сложнейшие хирургические вмешательства, и с хорошими результатами. Похоже, Бог их на это благословил. Грамотное использование новых технологий спасения в этой больнице дает небывалые результаты.

- Это заслуга не только хирургов. Наша клиника многопрофильная, и они работают рука об руку с высококлассными врачами других специальностей, - считает Расул Абалиевич, говоря о своем коллективе.

...Особый же пациент этой больницы - Джайдарбек, как он сказал мне, до сих пор поверить не может, что остался жив. По его словам, у него появились силы, желание работать. Он строит планы расширить свое фермерское хозяйство. И раз десять, наверное, напомнил о том, чтобы я в газете от его имени поблагодарила врачей.

- Не скрою, у нас были опасения, что можем потерять больного. Но не потеряли, спасли. И рады за него. Конечно, он уже не может быть стопроцентно здоровым человеком. Врачи - не боги. Но, как считается, первые после Всевышнего, - говорит с улыбкой Расул Султангазиев. - Знаете, в чем отличие хирурга от Бога? Бог не думает, что он хирург. Хирурги же из двух зол выбирают меньшее, чтобы спасти во что бы то ни стало жизнь человеку.



Источник: vb.kg