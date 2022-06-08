Приходите на футбол. Сегодня Кыргызстан сыграет с Сингапуром

Сегодня, 8 июня, сборная Кыргызстана по футболу стартует на заключительном отборочном этапе Кубка Азии - 2023.

Свой первый матч кыргызстанцы проведут с Сингапуром на стадионе имени Долена Омурзакова в Бишкеке. Начало матча - в 20:00.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер Александр Крестинин отметил, что первый поединок очень важен для его команды.

"Остальные матчи сейчас не важны", - заметил он.

По его словам, все игроки понимают степень ответственности.

С другой стороны, у нас опытные ребята, уже не первый год играют на международном уровне.

Защитник сборной Кыргызстана Валерий Кичин заметил, что "атмосфера в команде хорошая, все друг друга понимают и поддерживают".

Подходим с боевым и веселым настроением к играм, с нетерпением ждем, чтобы показать свой лучший футбол.

В рамках заключительного этапа отборочного раунда Кубка Азии - 2023 сборная Кыргызстана играет в группе F с Сингапуром, Мьянмой и Таджикистаном.



Чтобы выйти в финальный раунд Кубка Азии, кыргызстанцам необходимо занять первое место в группе или попасть в число пяти лучших команд, занявших 2-е место. Всего в этом отборочном раунде участвуют 24 команды, которые разделены на шесть групп по четыре сборных.

Расписание игр сборной Кыргызстана:



Помимо стадиона болельщики также смогут смотреть матч в фан-зоне на Старой площади, напротив Дома правительства в Бишкеке.

Напомним, билеты на матчи можно приобрести на iticket.kg и в официальных точках продаж - магазинах Joma Sport, ТРЦ Dordoi, Asia Mall и Cosmopark.



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