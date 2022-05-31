Кыргызско-казахские отношения: перспективы построения стратегической ГЭС, увеличение товарооборота в два раза, устранение заторов на границе

Есть выделенная земля с обеих сторон, есть инвестор с казахской стороны.

Многие аналитики уже назвали визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан историческим событием, которое даст мощный импульс развитию кыргызско-казахского сотрудничества. В ходе визита подписан солидный пакет межправительственных документов в ключевых сферах взаимодействия – в области экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества.

Торгово-экономическое партнерство РК и КР за последнее время характеризуется положительной динамикой, однако имеются и значительные резервы для его активизации в таких сферах, как инвестиционное сотрудничество, диверсификация структуры взаимной торговли и наращивание ее объемов.

В условиях мировой экономической турбулентности иметь надежного внешнего партнера, дающего хорошие гарантии, – важный фактор для развития экономик обоих государств.

Президент Токаев в своем выступлении высказал уверенность в том, что этот визит позволит вывести многогранное сотрудничество двух стран на новый уровень.

Совместный торгово-логистический комплекс может довести товарооборот двух государств до $2 млрд

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на торгово-экономических отношениях двух стран и заявил, что Казахстан готов в два раза увеличить торговый оборот между государствами.

В районе автодорожного пропускного пункта «Ак-Тилек» и «Карасу» заместители глав правительств двух стран заложили капсулу под строительство совместного индустриального торгово-логистического комплекса (ИТЛК).

По мнению руководителя Института социально-политических исследований «Элчи», политолога Дениса Бердакова, президент Казахстана, лично прибыв в Бишкек на форум ЕАЭС (другие лидеры участвовали в онлайн-формате), подчеркнул особую важность кыргызско-казахских взаимоотношений. А подписанные межгосударственные и межправительственные соглашения дают предпосылки для крайнего масштабного увеличения товарооборота между двумя государствами с $1 млрд до $2 млрд в год.

«Причем это возможно в течение ближайших нескольких лет. И они уже начали реализовываться! Достичь это вполне реалистично, здесь ничего сложного нет. Ключевое, с помощью чего это можно достичь, – это строительство ИТЛК на границе между Кыргызстаном и Казахстаном.

Есть выделенная земля с обеих сторон, есть инвестор с казахской стороны. По сути, это упрощает переход таможенной границы. То есть все, что будет в этом торгово-логистическом центре со стороны КР, включая швейное производство, производство продуктов питания, одежды, будет проходить в РК автоматически», — заявил Денис Бердаков.

По его мнению, как только Кыргызстан и Казахстан запустят эту промышленную торгово-логистическую площадку, продукция будет уходить в РК без каких-либо задержек. Это первый прорывной проект, так как у казахстанских налогово-фискальных органов были всегда значимые претензии к кыргызскому экспорту и реэкспорту. Причем, как признает политолог, многие претензии были обоснованы, так как имелись достаточно серьезные нарушения.

«По большому товарному потоку, который шел через Кыргызстан в Казахстан из Китая, Турции, Катара, Арабских Эмиратов, договорились отдельно. О том что все грузовые автотранспортные средства, проходящие через кыргызскую границу, должны иметь цифровую накладную. И если там вес фуры и товарная номенклатура совпадают, то никто дополнительно проверять не будет. Таким образом, путем цифровизации, которую наше правительство активно продвигает больше года, мы во многом облегчим условия еще и для наших реэкспортеров», — заявил политолог.

Президент Касым-Жомарт Токаев также отметил увеличение товарооборота за счет расширения взаимной экспортной номенклатуры и предложил решить проблему пропускной способности казахско-кыргызской границы, что также будет способствовать увеличению товарооборота.

«Мы также обсудили вопросы совершенствования грузоперевозок. В последние годы в этом направлении был принят ряд масштабных мер. В 2021-м был модернизирован пограничный пункт «Кордай», обеспечено качественное обслуживание пассажиров. Достигнуты договоренности по модернизации и других пограничных пунктов. Основная задача – снизить количество проверок и устранить транспортные заторы на границе», – сказал он.

В свою очередь президент Кыргызстана Садыр Жапаров также сообщил о положительном решении проблем с очередями на границе, барьерах при осуществлении грузоперевозок и пересечении границы гражданами. Также он отметил, что между странами нет политических противоречий, поэтому остается лишь вопрос исполнения своих обязательств.

«В части вопроса о транзите груза и товаров через Казахстан мы договорились приложить все усилия для недопущения заторов на границе и соблюдении ранее достигнутых договоренностей. Обстоятельно обсудили вопросы о принятии мер по осуществлению полноценного пассажирского и грузового транспортного сообщения между двумя государствами, включая воздушное, железнодорожное и автомобильное, в целях создания благоприятных условий для перемещения граждан», — отметил глава Кыргызстана.

Инвестиции в энергетику

Президент Касым-Жомарт Токаев заметил, что водные ресурсы трансграничных рек Центральной Азии являются общим достоянием. От их эффективного использования зависят судьба десятка миллионов людей, стабильность и благополучие всего региона. А в целях предотвращения ситуаций с дефицитом в регионе воды казахская сторона намерена привлечь крупные инвестиции в экономику Кыргызстана.

«С участием казахстанского капитала планируется строительство солнечной электростанции в Иссык-Кульской области. Стоимость проекта составит $300 млн. Еще одно приоритетное направление – координация взаимоотношений в водноэнергетической сфере. Мы вновь подтвердили, что трансграничные водные ресурсы являются для нас общей ценностью. Проблема нехватки воды усложняется с каждым годом. Такой прогноз делают авторитетные международные экологические организации. Не будет увеличения воды – это уже понятно. Поэтому странам Центральной Азии необходимо работать сообща. Реки, общие для обоих государств, всегда должны быть связующим звеном между народами. Казахстан готов в полной мере исполнять все обязательства и совместно реализовывать важные проекты, — заявил Токаев.

Он предложил изучить взаимовыгодные предложения и сформировать перечень перспективных инвестиционных проектов. Одним из них может стать совместное строительство гидроэнергетических сооружений в Кыргызстане, в частности Камбаратинской ГЭС-1.

Ее строительство в Джалал-Абадской области КР начнется в ближайшее время, заявил министр энергетики Доскул Бекмурзаев. По его словам, сейчас идут подготовка к первому этапу возведения, расчистка и строительство подъездных путей к плотине ГЭС.

«В ближайшее время мы планируем своими силами закончить дорогу до плотины. Казахстан и Узбекистан намерены тоже подключиться к строительству. Сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование (ТЭО) с трех сторон, для которого необходимы один-два года. Если еще один инвестор намерен внедриться, мы готовы его тоже учесть. Эта ГЭС нам необходима для пользования электроэнергией. Вода нужна РУз и РК. Поэтому будет лучше, если эти две республики смогут инвестировать в строительство», — рассказал президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью государственному агентству «Кабар».

В свою очередь политолог Денис Бердаков выразил уверенность, что проекты с солнечной электростанцией и ГЭС будут успешно реализованы, потому что Казахстан имеет необходимые финансы и опыт работы в подобных проектах. «Будем надеяться, что визит президента Токаева откроет новую эпоху кыргызско-казахских и в дальнейшем еще и кыргызско-узбекских отношений», — добавил политолог.

Главные союзники и стратегические партнеры

Стороны также достигли соглашений в области внешней политики, сферах образования, сельского хозяйства, транспорта, торговли и логистики. Всего подписано 11 важнейших документов, включая меморандумы о сотрудничестве между областями – Иссык-Кульской – Алматинской, Ошской – Туркестанской, Таласской – Жамбылской, которые подписали главы этих регионов.

Сегодня Казахстан является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Кыргызстана. Самые главные преимущества кыргызско-казахских экономических отношений – это наличие общей границы, налаженная транспортная инфраструктура, а также братское отношение двух народов.

На сегодня в КР работает свыше 300 совместных предприятий с участием казахстанского капитала, а в РК зарегистрировано порядка 250 совместных предприятий с участием кыргызского капитала.

26 мая в Бишкеке состоялся кыргызско-казахстанский деловой совет с участием представителей бизнес-сообщества двух стран. Мероприятие прошло по инициативе Торгово-промышленной палаты КР. Во время встречи презентовались наиболее перспективные проекты. В ходе мероприятия генеральный директор KAZ Minerals Bozymchak Ильяс Тулекеев был избран сопредседателем совета. Напомним, до этого единственным председателем был Марат Шаршекеев.

Крупные компании Казахстана занимают значительное место в экономике Кыргызстана и представлены в горнорудной, телекоммуникационной, банковской, промышленной и торговой сферах. В горнодобывающей отрасли можно отметить успешно работающие медное месторождение Бозымчак и золоторудное месторождение Жамгыр. В банковской сфере работают «Оптима Банк», «Халык Банк», «БТА Банк», принадлежащие инвесторам из РК.

Семетей Аманбеков — главный редактор Bulak.kg

Источник: Булак.кж