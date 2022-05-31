В школах Бишкека последний звонок прозвенит 9 июня, но гуляния запрещены

В случае неисполнения приказа и возможных происшествий будут рассматриваться меры ответственности.
В Бишкеке руководители школ обсудили проведение предстоящих торжественных линеек по случаю окончания учебного года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Напомним, торжественные линейки во всех школах столицы проведут 9 июня в 9:00 часов.
Мероприятия в кафе и ресторанах, а также гулянья в парках, выезды на природу и водоемы по поводу празднования последнего звонка в школах запрещены.
"В случае неисполнения приказа и возможных происшествий будут рассматриваться меры ответственности. Ответственность за жизнь и здоровье выпускников после окончания торжественной линейки возлагается на родителей", - говорится в сообщении мэрии.
Источник: vb.kg
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