Новиков: в 3 раза вырос экспорт в Россию продукции компаний — заемщиков РКФР

Председатель правления РКФР рассказал об успехах заемщиков фонда.
В 3 раза вырос экспорт в Россию продукции заемщиков Российского-кыргызского фонда развития (РКФР), сообщил журналистам председатель правления фонда Артем Новиков.
Он рассказал, что у компаний — заемщиков РКФР налоговые отчисления выросли на 1,2 миллиарда сомов, или на 20 процентов, также увеличились соцотчисления.
"Что особенно важно в текущей экономической ситуации — это рост экспорта продукции компаний-заемщиков на более 60 процентов, экспорт в РФ фактически вырос в 3 раза по итогам прошлого года", — рассказал Новиков.
Председатель правления фонда сказал, что, когда идет речь о поставках в Россию, прежде всего имеют в виду сельхозпродукцию, промышленные товары и стройматериалы.
Источник: sputnik.kg
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