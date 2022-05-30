Новиков: в 3 раза вырос экспорт в Россию продукции компаний — заемщиков РКФР

Председатель правления РКФР рассказал об успехах заемщиков фонда.

В 3 раза вырос экспорт в Россию продукции заемщиков Российского-кыргызского фонда развития (РКФР), сообщил журналистам председатель правления фонда Артем Новиков.

Он рассказал, что у компаний — заемщиков РКФР налоговые отчисления выросли на 1,2 миллиарда сомов, или на 20 процентов, также увеличились соцотчисления.

"Что особенно важно в текущей экономической ситуации — это рост экспорта продукции компаний-заемщиков на более 60 процентов, экспорт в РФ фактически вырос в 3 раза по итогам прошлого года", — рассказал Новиков.

Председатель правления фонда сказал, что, когда идет речь о поставках в Россию, прежде всего имеют в виду сельхозпродукцию, промышленные товары и стройматериалы.



Источник: sputnik.kg