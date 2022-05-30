Садыр Жапаров отреагировал на слухи, что он собирается оправдать Бакиевых

Уже идет 12-й год, народ забыл, кто такой Бакиев.

Курманбек Бакиев лишился власти в апреле 2010 года. В Кыргызстане он заочно приговорен к 30-летному сроку заключения.

Президент Садыр Жапаров в интервью информагентству "Кабар" опроверг слухи о том, что намерен оправдать Курманбека Бакиева.

Бакиев пришел к власти в 2005 году после мартовской революции, а лишился ее в результате апрельских событий 2010-го, которые привели к многочисленным жертвам. Бежал в Беларусь, позже стал гражданином этой страны. В июле 2016-го суд в Кыргызстане заочно приговорил его к 30 годам лишения свободы.

"Считаю, на эти слухи не стоит обращать внимания. Уже идет 12-й год, народ забыл, кто такой Бакиев. Лишь Алмазбек Атамбаев и Исмаил Исаков его не могут забыть. Наверное, Бакиев в образе чудища снится им в кошмарных снах", — заявил Жапаров.

Источник: sputnik.kg