Садыр Жапаров отреагировал на слухи, что он собирается оправдать Бакиевых

Уже идет 12-й год, народ забыл, кто такой Бакиев.
Курманбек Бакиев лишился власти в апреле 2010 года. В Кыргызстане он заочно приговорен к 30-летному сроку заключения.
Президент Садыр Жапаров в интервью информагентству "Кабар" опроверг слухи о том, что намерен оправдать Курманбека Бакиева.
Бакиев пришел к власти в 2005 году после мартовской революции, а лишился ее в результате апрельских событий 2010-го, которые привели к многочисленным жертвам. Бежал в Беларусь, позже стал гражданином этой страны. В июле 2016-го суд в Кыргызстане заочно приговорил его к 30 годам лишения свободы.
"Считаю, на эти слухи не стоит обращать внимания. Уже идет 12-й год, народ забыл, кто такой Бакиев. Лишь Алмазбек Атамбаев и Исмаил Исаков его не могут забыть. Наверное, Бакиев в образе чудища снится им в кошмарных снах", — заявил Жапаров.
Источник: sputnik.kg
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