Садыр Жапаров: Если я принял Ширшова, значит так нужно

Некоторые депутаты беспокоятся, что Ширшов расскажет, сколько они украли до 2010 года.

Об этом в интервью редакции "Кабар" сказал глава государства Садыр Жапаров.

Президент считает, что поэтому некоторые депутаты и распространяют неподтвержденную информацию.

"Сущность парламента такая, что они без подтверждения что-то заявляют. Есть разного рода депутаты - чистые и нечистые. С одной стороны, парламент - институт, где нужно говорить. Хорошо, что говорят.

Во-вторых, в парламенте сидят некоторые депутаты, которые работали с Ширшовым до 2010 года как родные. Их народ избрал, что поделать? Эти депутаты наверняка беспокоятся, чтобы Ширшов не рассказал, сколько они украли до 2010 года. Поэтому и устраивают ажиотаж на трибуне парламента.

Я не Максим или Айдар, чтобы работать вместе с Ширшовым, составляя схемы. Наоборот, будут задержаны те, кто начнет с ним работать, неважно кто. Нет прежних времен. Теперь если украдешь, то вернешь в госказну в сто раз больше. Недавно был задержан таможенник, который брал взятку в размере $1 тыс. Он вернул государству $100 тыс. и освободился. Гаишник, который брал взятку в размере 20 тыс. сомов, заплатил государству 2 млн сомов и вышел под домашний арест. Все это контролируют ГКНБ, МВД и Генпрокуратура. Я далек от того, чтобы сказать, что мы искоренили коррупцию. Но те, кто у власти, не будут замешаны в коррупционной схеме, как раньше", - заявил Жапаров.

Кроме того, он пообещал работать честно и не наживаться на народе.

"Я также хотел бы обратиться к соотечественникам в соцсетях: не теряйте надежду на то, что я буду работать чисто. Мне не нужны богатства. Я далек от того, чтобы стать мультимиллионером, став президентом. Если я принял Ширшова и получаю от него информацию, значит, это нужно для интересов государства. Если Акаева принял, значит, это тоже необходимо для государства и всего народа. Позже я расскажу подробнее по этим вопросам", - пояснил глава государства.

Президент считает, что кыргызстанцы забыли про Курманбека Бакиева.

"Не обращайте внимание на провокаторов, которые говорят о том, что Бакиев оправдается. Бакиева народ забыл 12 лет назад. Только Алмазбек Атамбаев и Исмаил Исаков никак не могут его забыть", - заключил он.

Источник: kaktus.media