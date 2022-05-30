"Владимир Путин не против строительства железной дороги КНР–КР-РУз

Президент высказал уверенность, что в случае строительства этой железной дороги Кыргызстан станет страной транзита.

Президент Садыр Жапаров опроверг информацию, что Россия выступает против строительства железной дороги Китай – Кыргызстан - Узбекстан. Об этом он заявил в интервью информагентству "Кабар".

По словам главы государства, он с президентом России полчаса обсуждал эту тему.

"20 лет, как мы хотим построить эту дорогу, но дальше слов не идем. До этого никто не объяснял российской стороне, насколько необходима нам это дорога. Только недавно в Москве мы с Владимиром Путиным полчаса говорили по этой теме. В конце он понял нашу позицию и заверил, что ничего против строительства этой дороги не имеет. Бог даст, начнем уже в следующем году", - сказал он.

Президент высказал уверенность, что в случае строительства этой железной дороги Кыргызстан станет страной транзита.

"Кроме этого, появятся новые рабочие места. Также это может стать одним из источников финансирования наших внешних долгов", - добавил Садыр Жапаров.

Источник: vb.kg