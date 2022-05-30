Папа, я соскучилась. В Ноокате повесилась школьница

В Ноокатском районе повесилась школьница.
Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области. Уточняется, что 15-летнюю девочку сначала доставили в реанимационное отделение местной больницы. Повесившуюся дочь нашла мать.
«Факт зарегистрирован в журнал учета информации. В ходе предварительной проверки выяснилось, что девочка жила в селе Бостон, училась в седьмом классе. На стене она написала предсмертное письмо: «Папа, я соскучилась. Я приду к вам» и повесилась. Увидев произошедшее, мама сняла девочку с петли и привезла в больницу. В это время она уже была мертва. Была назначена судебно-медицинская экспертиза, но мать погибшей вместе с родственниками забрали тело и отказались везти его в морг. Причины суицида выясняются», — сообщили в ведомстве.
Источник: 24.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!