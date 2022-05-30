Алымкадыр Бейшеналиев объяснил, за что уволил троих человек

Однако их не сняли, и тогда глава Минздрава решил обратиться к президенту.

"Трое сотрудников Минздрава, которых я освободил своим приказом, в течение четырех-шести месяцев не работали. Уходили на больничный, потому что я им сказал уходить, раз свои обязанности они не могут выполнять", - рассказал журналистам министр здравоохранения, комментируя увольнения начальников трех служб Минздрава.

По его словам, "Жумакеев, как юрист, не мог свои обязанности выполнять". "Я его попросил уйти, потому что он на работу опаздывал, свои функции не выполнял. Он ушел на больничный. Айнура Акматова не владела никакой информацией по ковиду", - сказал Бейшеналиев.

"Трем замам тоже говорю: "Не можете работать". Я уже не давал им никаких заданий. Задания давал начальнику делопроизводства. Тот же Ташиев - он же журналист. Как может? Вы вот, журналисты, пришли и стали замминистра здравоохранения, а что такое больница - представления не имеете. Тот же Рахматуллаев, который работал санврачом. Сверху надавили, поставили его замминистра по лечебной части. Он никогда не видел больного, что такое пульс и артериальное давление, не знает", - добавил глава Минздрава.

Бейшеналиев подтвердил, что давал представления в кабинет министров по нескольким людям, в том числе и директору Национального центра фтизиатрии Мадамину Каратаеву. Однако их не сняли, и тогда глава Минздрава решил обратиться к президенту.

На вопрос, какая сейчас атмосфера в Минздраве, Бейшеналиев ответил, что она осталась такая же, как была все эти четыре года.

"Тем, кого я увольняю, я поручения в течение шести месяцев не давал. Они работали исполняющими обязанности. За замминистра работали начальники управлений. Они говорят, что я им грубил. Я им на собраниях при всех говорил: "Не можете работать, уходите. Зачем просто сидеть? Надо работать сейчас", - подчеркнул он.

Напомним, 27 мая от должностей были освобождены заведующая отделом делопроизводства и организационной работы Минздрава Гульмира Ибраева, заведующий юридическим отделом Азамат Жумакеев и заведующая отделом общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова.



Источник: kaktus.media